Почему мужчинам важно проходить диспансеризацию

В России мужчины живут на 10 лет меньше и в трудоспособном возрасте умирают в 4 раза чаще, чем женщины. Основной причиной смертности в этом возрасте являются болезни системы кровообращения — это инфаркты и инсульты. В 2022 году по данным Минздрава потерянные годы жизни от болезней системы кровообращения у мужчин России составили 6,6 лет, у женщин почти на год меньше, 5,8 лет. Несмотря на это мы часто откладываем обследование, так как не ощущаем никаких признаков заболеваний. На самом деле заболевания редко проявляют себя на ранних стадиях, когда вылечить их можно легче всего. Но выявить болезни – вплоть до рака предстательной железы – поможет диспансеризация.

Пройти диспансеризацию мужчины могут в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах по адресу прописки/прикрепления, работы. Чтобы записаться, понадобятся полис ОМС и паспорт. Сделать это можно через форму на «Госуслугах», ЕДС, регистратуру поликлиники. Кроме того, внесены изменения в приказ Минздрава России для повышения эффективности выездной диспансеризации на рабочих местах по территориально-производственному принципу. Работодатель может обратиться в медицинскую организацию, на территории обслуживания которой находится организация, составить списки, определить дату проведения осмотра.

Мужчинам от 18 до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию не менее одного раза в 3 года, а с 40 лет обследование проводится ежегодно. Объем обследований зависит от возраста пациента и рисков развития хронических заболеваний, выявленных на первом этапе диспансеризации.

Что включает первый этап?

На первом этапе в рамках диспансеризации обязательно проводится:

– анкетирование для выявления основных рисков развития хронических заболеваний;

– измерение роста, массы тела, окружности талии (антропометрия);

– измерение пульса и артериального давления (АД);

– ЭКГ;

– оценка вероятности сердечно-сосудистых заболеваний;

– флюорография;

– общий анализ крови, сахар, холестерин;

– измерение значения внутриглазного давления;

– консультация терапевта;

– осмотр врачом-урологом.

Что входит во второй этап?

Если во время первого этапа выявлены какие-либо отклонения в состоянии здоровья, пациент направляется на второй этап. Во второй этап диспансеризации входят 11 позиций диагностических исследований и консультаций специалистов, но назначают их по показаниям: в зависимости от возраста, патологии выявленной на первом этапе и анамнеза (консультации невролога, офтальмолога, колопроктолога, уролога, рентген, ФГДС, колоноскопия и т.п.).

Помимо общих обследований мужчина проходит такие обследования как: спермограмма, исследования на инфекции в органах малого таза, УЗИ предстательной железы и органов половой системы.

В том случае, если у мужчины в возрасте 45-72 лет наблюдается комбинация 3 факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в рамках 2-го этапа диспансеризации проводится дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Данная процедура необходима мужчинам с избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением и повышенным уровнем холестерина.

Не забывайте проходить диспансеризацию и не откладывайте ее на потом. Помните, что лечение заболеваний на их ранней стадии займет меньше времени и ресурсов.

Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Липецкой области,

Д.И. Лахин