Сегодня на комиссии по правовым вопросам Липецкого горсовета, местному самоуправлению и депутатской этике депутаты рассмотрели изменения в Структуру администрации города Липецка.

Предлагается упразднить одну должность заместителя Главы города, который курировал территориальное управление, молодежную и внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу, архивное дело. Эти полномочия передаются другим вице-мэрам и управляющему делами. Также будет создан департамент развития территорий, при этом ликвидируются 4 управления территориальными округами. В составе нового ведомства предполагается 115 штатных единиц. Это уже действующие кадры из округов (94 работника), к ним еще переведут 9 человек из МКУ «Городской центр рекламы», 8 сотрудников из службы главного смотрителя, 3 специалиста из департамента ЖКХ, 1 сотрудник из департамента градостроительства и архитектуры.

Основными структурными единицами департамента станут 17 управ, которые призваны быстро «решать стандартные проблемы, а нестандартные передавать в департаменты». Докладчик вице-мэр Галина Пономарева подчеркнула, что это «виртуальные управы». В нормативно-правовых документах они называются отделами.

– Проект новой структуры администрации города Липецка включает в себя главу города, 3 заместителей главы администрации, в том числе первого заместителя, управляющего делами, 27 структурных подразделений, 10 департаментов, 12 управлений и 5 отделов, – сообщила Галина Пономарева.

По ее словам, расходы бюджета на фонд оплаты труда в целом должны сократиться на 1 млн 225 тыс. рублей. Однако Счетная палата города указывает, что количество штатных единиц и расходы на оплату труда перераспределяются между казенными учреждениями и органом местного самоуправления. В результате штат самой администрации со структурными подразделениями возрастет на 17 единиц, с фондом оплаты труда более, чем на 5 млн рублей.

– Создаваемых управ 17, а избирательных округов 36. По какому принципу будут объединяться округа в управы? И охватят ли они весь город? – спросила вице-спикер Светлана Бессонова.

– Мы шли по тому принципу, чтобы границы совпадали с границами избирательных округов. Затем, чтобы была достаточная шаговая или транспортная доступность. Также учитывали количество МКД, «красных» линий, площадь территории, площадь границы, количество СНТ и гаражных кооперативов, – пояснила Галина Пономарева. – Крупные управы мы планируем в дальнейшем разделить. В идеале должны появиться 36 управ. Но к этому будем двигаться постепенно.

Депутат Олег Косолапов напомнил, что ранее в городе уже существовал подобный департамент.

– Почему мы опять возвращаемся к старому? Провели какой-то анализ, аналитику и учли опыт работы предыдущей администрации? – поинтересовался Олег Косолапов.

Вице-мэр Галина Пономарева отметила, что при разработке был проведен анализ всего функционала мэрии. Новый департамент, в отличие от предыдущего, больше нацелен на содержание, развитие и благоустройство территорий.

– Администрация предлагает увеличить количество людей непосредственно в округах, чтобы улучшить работу с жителями на месте. Это позволит оперативно решать проблемы конкретной территории. Но у депутатов возникли вопросы именно по границам и взаимодействию. Необходимо детально изучить данный момент, – заявил спикер горсовета Александр Афанасьев.

Председатель городского парламента попросил к сессии представить подробную схему объединения округов под управы.