Почему так дорого стоит техническое обслуживание газового оборудования?

В адрес редакции газеты «Добринские вести» поступило коллективное обращение жителей Добринского района, обеспокоенных высокой стоимостью технического обслуживания газового оборудования.

За ответом мы обратились к начальнику эксплуатационной службы в п. Добринка филиала АО «Газпром-Газораспределение — Липецк» в г. Грязи Пчельникову Виталию Леонидовичу с просьбой предоставить детальное экономическое обоснование установленных тарифов в размере 1850 рублей для жителей Добринки и свыше 2000 рублей для сельских населённых пунктов района, так как читатели газеты считают недопустимым отсутствие прозрачности в формировании данных тарифов и просят разъяснить механизм их расчёта с учётом:

— зависимости стоимости обслуживания от километража до объекта;

— методологии формирования цен при одинаковом тарифе за кубический метр газа на всей территории района;

— обоснования повторной оплаты услуг ремонтной бригады при вызовах в течение отопительного сезона по незначительным техническим вопросам.

И районная газета получила от директора этой службы А.В. Чекрыжова такой ответ (приводим его полностью): «АО «Газпром газораспределение Липецк» (далее — Общество) в ответ на ваши вопросы поясняет следующее. С 01.01.2024 года Обществом расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме (далее — ТО ВКГО (ВДГО)) производится в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме», утвержденные приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме» и приказом Минстроя России от 04.10.2024 № 673/пр «О внесении изменений в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2023 № 387/пр, который вступил в силу с 01.03.2025.

Приказом определен перечень работ, состав исполнителей и трудозатраты, на основании которых Обществом установлен размер платы за ТО ВКГО (ВДГО). Общая стоимость услуг за ТО ВКГО (ВДГО) зависит от типа и количества установленного в домовладении (квартире) газового оборудования.

К ценам, установленным Обществом, применяются повышающие коэффициенты, в соответствии с пунктом приказа Минстроя России от 04.10.2024 № 673/пр «О внесении изменений в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2023 № 387/пр при выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится исполнитель, к стоимости этих работ (услуг) дополнительно необходимо применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:

при расстоянии до 5 км — 1,05;

от 6 до 20 км — 1,1;

от 21 до 40 км — 1,2;

от 41 до 60 км — 1,3;

от 61 до 80 км — 1,4;

свыше 81 км — 1,5.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 113 и 157.3 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за ТО и ремонт ВКГО (ВДГО) будет рассматриваться и утверждаться исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)».