Почему температура в квартирах липецких домов на ул. Интернациональной не поднимается выше 13 градусов?

Причины некачественного теплоснабжения на улице Интернациональной обсудили в городском департаменте ЖКХ г. Липецка.

На встречу пригласили представителей ПАО «Квадра» и управляющей компании «Привокзальная». Главной темой стало некачественное теплоснабжение в домах №№61, 63 и 65 на улице Интернациональной. Температура там уже несколько дней не поднимается выше 13 градусов.

– С просьбой разобраться в ситуации к нам обратились местные жители, чтобы совместно выявить проблему и найти ее решение, мы пригласили УК и ПАО «Квадра», – рассказал председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов.

Как отметил директор УК «Привокзальная» Юрий Шкляров, на вводе в МКД ПАО «Квадра» не подает теплоноситель нужной температуры. Если на входе в дом №65 температура показывает 42, то на выходе 12 градусов. Пока специалисты нашли временное решение – воду из системы отопления домов сбрасывают в канализацию. Это позволяет нагреть теплоноситель, не сливать воду из труб и не допустить размораживания отопительной системы.

В ходе встречи выяснилось, что МКД находятся последними в «ветке» и здания, которые расположены ближе к котельной, забирают тепло. Как пояснил руководитель службы тепловой инспекции и энергоаудита липецкого филиала ПАО «Квадра» Андрей Дедяев, это возможно, если в некоторых домах разбалансированы тепловые приборы учета.

– Нам нужно работать сообща и выяснить, где точно не соблюдается тепловой режим. После чего необходимо будет устранить все перетопы и тогда ситуация изменится, – отметил Вадим Негробов.

Так, ПАО «Квадра» необходимо собрать данные о всех домах с АТП и перетопами – список нужно предоставить уже завтра. Помимо этого, председатель департамента поручил УК совместно с Госжилинспекцией составить акты о проблемах с отоплением в домах и проработать вопрос отмены счетов за декабрь.

– На улице минус и проблему необходимо решить в сжатые сроки, поэтому мы берем ее на особый контроль, – подчеркнул Вадим Негробов.

Ранее стало известно, что ситуацией с низкой температурой в квартирах на Интернациональной занялись следственные органы. Они отреагировали на сообщения СМИ, в которых рассказывалось, что что 71-летняя пенсионерка и ее муж, инвалид I группы, с наступлением морозов мерзнут в своей квартире.

С целью проверки изложенных в публикации доводов по указанию руководителя регионального СКР Евгения Шаповалова организован комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены условия проживания пенсионеров, а также должностные лица, ответственные за предоставление качественных услуг жителям областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.