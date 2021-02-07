Почему нельзя запустить липецкое колесо обозрения, как организовать подъезд к ресторану Open House? На эти и другие вопросы давали ответ на площадке уполномоченного по защите прав предпринимателей Липецкой области.

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Сегодня состоялся совместный прием предпринимателей бизнес-омбудсменом Александром Бабановым и начальником управления экономического развития Сергеем Курбатовым. ⠀

За консультацией, помимо индивидуальных предпринимателей, обратились представители ассоциации малоформатной торговли и охранных структур Липецкой области.

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Предприниматель, представляющий объект «колесо обозрения», находящийся в Нижнем парке г. Липецка, обозначила проблему ограничения работы объекта в соответствии с Постановлением «о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Так, до сих пор работа объекта находится под запретом, несмотря на то, что по сути все кабины «колеса» изолированы и по здравому смыслу, люди, находящиеся в тех же кафе (работа которых разрешена) без средств индивидуальной защиты, подвергаются не меньшему риску заражения. Предпринимателю разъяснили, что как только администрацией Липецкой области будет получено разрешение от управления Роспотребнадзора по Липецкой области, работа «карусели» будет возобновлена.

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В связи с предстоящей реконструкцией улицы 50 лет НЛМК, генеральный директор ресторана «Опенхаус» (находящегося в районе набережной г. Липецка) обратился к присутствующим с проблемой последующей доступности заведения для посетителей. Выходом из сложившейся ситуации послужил бы пересмотр линии разметки со стороны Петровского рынка, где есть возможность подъезда к зданию.

Представители регионального объединения охранных структур Липецкой области указали на ограничение конкуренции со стороны некоторых охранных предприятий, работающих «в черную». В связи с последующей неуплатой налогов охранными организациями официально не трудоустраивающих свои работников, идет недополучение средств в бюджет. В связи с этим, Сергей Михайлович пообещал проработать вопрос создания соответствующей комиссии.

Представителей ассоциации малоформатной торговли Липецкой области подняли вопросы процедуры проведения ОРВ, незаконного сноса киосков, не заключение договоров на размещение НТО, проекты комплексного благоустройства территорий в результате принятия которых, некоторые НТО могут исключаться из схемы размещения, несмотря на о, что НТО осуществляют свою деятельность на основании разрешительной документации.

По результатам встречи была достигнута договоренность о продолжении работы в тесном контакте с предпринимателями по обозначенным вопросам.