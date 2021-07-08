На сегодняшний день вакцинация – самый эффективный способ предотвратить заболевание коронавирусом. Вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем. Послужить распространению вируса может кашель, чихание и даже обычное дыхание зараженного человека. Вирус способен вызвать дыхательную недостаточность и особенно опасен для людей старшего возраста и тех, кто входит в группу риска (особенно граждане, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющими хроническую почечную недостаточность). Заразиться вирусом легко – достаточно оказаться рядом с заболевшим. Поэтому и необходимо соблюдение мер безопасности, среди которых самая эффективная – это вакцинация. В свое время вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями. Благодаря тому, что большинство граждан прививаются от столбняка, полиомиелита, краснухи – они практически уничтожены.

Вакцина против коронавируса безопасна для здоровья. Если говорить о самой распространенной вакцине – Спутник V (Гам-КОВИД-Вак), то в основе ее метода лежит уже известная технология, когда берется аденовирус – неопасный вирус, с которым люди часто сталкиваются (например, ОРВИ), и дальше он делается еще безопаснее. Так, у аденовируса отсутствует способность к размножению в нормальных клетках. Препарат содержит расшифрованную часть генома вируса – S-белок, точно такой же содержится в оболочке возбудителя, за счет которого он прикрепляется к клеткам организма человека. Таким образом, самого коронавируса в вакцине нет, следовательно, человек не будет носителем заболевания, не сможет заболеть или заразить окружающих. После доставки вектором-носителем аденовируса в организм человека, начинается защитная реакция, то есть выработка иммунитета, появление антител. Организм реагирует на прививание от коронавируса точно также как и на другие прививки. Возможно, что после вакцинации повысится температура, возникнут головные боли, пациент будет испытывать дискомфорт в месте укола. Такая реакция организма абсолютно естественна, и она не продлится больше пары дней. Кстати, Спутник V разрешен к применению у беременных женщин, начиная с 22 недели беременности.

Отрицать присутствие опасности, которую несет Covid-19, не имеет смысла. К сожалению, есть множество свидетельств заражений и смертей, в том числе беременных, молодых людей, количество которых сейчас, с наступлением третьей волны, увеличивается. Вакцинация от коронавируса никак не влияет на привычный образ жизни человека и уж тем более не является средством чипизации людей (таких технологий не существует). Благодаря прививанию можно сделать вирус управляемым. Нам, медицинским работникам, горестно каждый день сталкиваться с недоверием к вакцинации, видеть переживание граждан за тяжело заболевших родственников, которые ранее отказались от вакцинации. Мы не понимаем, как можно бояться сделать прививку и не опасаться заражения вирусом? Сколько еще страданий, дорогие добринцы, надо пережить, чтобы понять, что вакцинация – единственный способ покончить с пандемией? Ведь умирают от коронавируса и его осложнений не привитые люди…