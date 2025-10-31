Почетные грамоты – автомобилистам

В прошедшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали автомобилисты. Этот день — праздник не только профессионалов, но и всех, чья жизнь связана с автомобилями.

А за день до этого глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Александр Ногтев наградили почетными грамотами администрации муниципалитета ряд водителей автобусов, которые работают у индивидуального предпринимателя А.В. Хорошкиной, осуществляющей пассажирские перевозки в нашем районе. С приятной миссией руководители района побывали на добринской автостанции, где водители автобусов ожидали очередной свой рейс.

Как отметил Александр Николаевич, коллектив этого предприятия небольшой, но очень опытный. За плечами каждого водителя не один десяток лет за баранкой автобусов, сотни тысяч намотанных на спидометрах километров, тысячи доставленных к месту назначения пассажиров. Некоторые из водителей в силу рабочих обстоятельств не смогли прибыть на награждение, но, как заверил А.Н. Пасынков, почетные грамоты администрации Добринского района найдут своих героев.

— Без вашего труда, — сказал Александр Пасынков, — невозможно представить нашу повседневную жизнь, ведь именно вы обеспечиваете бесперебойное движение грузов и пассажиров. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, надежной техники и, конечно, ровных дорог. Пусть вас всегда минуют неприятности, а каждый маршрут будет успешным и приведёт к намеченной цели.

В честь своего профессионального праздника были награждены руководитель Анна Хорошкина, водители Алексей Павлов, Сергей Бадулин, Александр Кондрашов и Павел Жуков. А после небольшого торжества каждый из награжденных отправился в свой очередной рейс.