Почетные грамоты и полицейские звания

В канун Дня защитника Отечества в трудовых коллективах организаций и предприятий Добринского округа представительницы прекрасного пола чествуют своих коллег. Вот и в Добринском отделе полиции сотрудницы подготовили для мужчин настоящий праздник. Помогли им в этом воспитанники Добринской детской школы искусств имени Н.А. Обуховой.

Своих коллег-мужчин с праздником поздравил начальник полиции, подполковник Спартак Быков. Он вручил почётные грамоты ряду сотрудников. Их получили старший следователь следственного отделения Сергей Михалёв, заместитель начальника отдела Максим Кирилов, оперативный дежурный дежурной части Александр Гущин, инспектор отделения по вопросам миграции Виталий Рыбаев. А инспектор ДПС Александр Полунин получил очередное звание лейтенанта.

Перед собравшимися выступил ветеран милиции, а также председатель общественного совета при ОМВД Юрий Шляхов. А в конце небольшого концерта каждый сотрудник получил от женщин-коллег памятный подарок.