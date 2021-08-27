Список лауреатов утвердили парламентарии на очередной 58 сессии областного Совета. Такая награда вручается в регионе с 2001 года. Ее уже получили 500 матерей.

Почётный знак «Слава Матери» утверждён в целях повышения общественного статуса женщины-матери. Его вручают жительницам области, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области. Также вместе с почётным знаком вручается единовременная денежная премия. Её размер составляет 50 тысяч рублей.

В этом году к почетной награде представлено 25 кандидатур. Все они многодетные мамы. Всего в семьях, представленных к награде жительниц региона, родилось и воспитывается 123 ребенка.

Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»:

Белоусову Тамару Васильевну, 1969 года рождения, село Головинщино Лев-Толстовского района;

Грошеву Ольгу Александровну, 1973 года рождения, село Хрущево-

Подлесное Данковского района;

Деулину Наталию Михайловну, 1970 года рождения, город Задонск

Задонского района;

Елянушкину Светлану Александровну, 1977 года рождения, город

Липецк;

Ефанову Татьяну Михайловну, 1982 года рождения, село Боринское

Липецкого района;

Имамкулиеву Юлию Сергеевну, 1991 года рождения, город Липецк;

Комову Людмилу Викторовну, 1972 года рождения, город Елец;

Копытину Наталью Александровну, 1973 года рождения, село Хлевное Хлевенского района;

Кулешову Елену Анатольевну, 1966 года рождения, город Лебедянь

Лебедянского района;

Матвееву Марию Васильевну, 1935 года рождения, село Бурдино

Тербунского района;

Михайлову Надежду Павловну, 1956 года рождения, село Измалково

Измалковского района;

Мишакову Галину Николаевну, 1959 года рождения, село

Сторожевские Хутора Усманского района;

Норченко Клавдию Михайловну, 1948 года рождения, город Елец;

Парахину Анну Михайловну, 1939 года рождения, село Дубовец Долгоруковского района;

Пикалову Анну Егоровну, 1929 года рождения, село Гатище

Воловского района;

Пронину Елену Николаевну, 1970 года рождения, село Истобное

Чаплыгинского района;

Радомирову Елену Ивановну, 1973 года рождения, село Панино

Добровского района;

Родионову Анну Александровну, 1919 года рождения, село Становое

Становлянского района;

Селиванову Ольгу Николаевну, 1981 года рождения, город Липецк;

Ситникову Маргариту Васильевну, 1984 года рождения, село Большой Самовец Грязинского района;

Толстых Ольгу Васильевну, 1962 года рождения, деревня Лаухино

Краснинского района;

Чепкий Ирину Владимировну, 1958 года рождения, поселок Соколье

Елецкого района;

Чеснокову Нанули Важаевну, 1976 года рождения, город Липецк;

Щегрову Марию Васильевну, 1940 года рождения, село Средняя

Матренка Добринского района;

Юркову Елену Геннадьевну, 1979 года рождения, город Липецк.