Список лауреатов утвердили парламентарии на очередной 58 сессии областного Совета. Такая награда вручается в регионе с 2001 года. Ее уже получили 500 матерей.
Почётный знак «Слава Матери» утверждён в целях повышения общественного статуса женщины-матери. Его вручают жительницам области, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области. Также вместе с почётным знаком вручается единовременная денежная премия. Её размер составляет 50 тысяч рублей.
В этом году к почетной награде представлено 25 кандидатур. Все они многодетные мамы. Всего в семьях, представленных к награде жительниц региона, родилось и воспитывается 123 ребенка.
Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»:
Белоусову Тамару Васильевну, 1969 года рождения, село Головинщино Лев-Толстовского района;
Грошеву Ольгу Александровну, 1973 года рождения, село Хрущево-
Подлесное Данковского района;
Деулину Наталию Михайловну, 1970 года рождения, город Задонск
Задонского района;
Елянушкину Светлану Александровну, 1977 года рождения, город
Липецк;
Ефанову Татьяну Михайловну, 1982 года рождения, село Боринское
Липецкого района;
Имамкулиеву Юлию Сергеевну, 1991 года рождения, город Липецк;
Комову Людмилу Викторовну, 1972 года рождения, город Елец;
Копытину Наталью Александровну, 1973 года рождения, село Хлевное Хлевенского района;
Кулешову Елену Анатольевну, 1966 года рождения, город Лебедянь
Лебедянского района;
Матвееву Марию Васильевну, 1935 года рождения, село Бурдино
Тербунского района;
Михайлову Надежду Павловну, 1956 года рождения, село Измалково
Измалковского района;
Мишакову Галину Николаевну, 1959 года рождения, село
Сторожевские Хутора Усманского района;
Норченко Клавдию Михайловну, 1948 года рождения, город Елец;
Парахину Анну Михайловну, 1939 года рождения, село Дубовец Долгоруковского района;
Пикалову Анну Егоровну, 1929 года рождения, село Гатище
Воловского района;
Пронину Елену Николаевну, 1970 года рождения, село Истобное
Чаплыгинского района;
Радомирову Елену Ивановну, 1973 года рождения, село Панино
Добровского района;
Родионову Анну Александровну, 1919 года рождения, село Становое
Становлянского района;
Селиванову Ольгу Николаевну, 1981 года рождения, город Липецк;
Ситникову Маргариту Васильевну, 1984 года рождения, село Большой Самовец Грязинского района;
Толстых Ольгу Васильевну, 1962 года рождения, деревня Лаухино
Краснинского района;
Чепкий Ирину Владимировну, 1958 года рождения, поселок Соколье
Елецкого района;
Чеснокову Нанули Важаевну, 1976 года рождения, город Липецк;
Щегрову Марию Васильевну, 1940 года рождения, село Средняя
Матренка Добринского района;
Юркову Елену Геннадьевну, 1979 года рождения, город Липецк.