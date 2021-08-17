Сегодня на комитете по науке, образованию, делам семьи и молодёжи депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуры на присуждение почётного знака Липецкой области «Слава Матери». Такая награда вручается в регионе с 2001 года. Ее уже получили 500 матерей.

Почётный знак «Слава Матери» утверждён в целях повышения общественного статуса женщины-матери. Его вручают жительницам области, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области. Также вместе с почётным знаком вручается единовременная денежная премия. Её размер составляет 50 тысяч рублей.

В этом году к почетной награде представлено 25 кандидатур. Все они многодетные мамы. Жительница села Дубовец Долгоруковского района Анна Парахина родила и воспитала 11 детей. За рождение и воспитание детей Анна Михайловна отмечена орденом «Мать-героиня», также орденами «Материнская слава» I, II и III степеней. Всего в семьях, представленных к награде липчанок, родилось и воспитывается 123 ребенка.

Окончательное решение по представленным кандидатурам парламентарии примут на августовской сессии регионального парламента.