На 12-ой внеочередной сессии Липецкого облсовета депутаты утвердили кандидатуры на присвоение Почетного знака «За верность отцовскому долгу» двадцати пяти мужчинам, воспитавшим достойных детей и внесшим заметный вклад в укрепление семейных традиций.

Каждый лауреат получит премию в размере 50 тыс. рублей. Награждение состоится в День отца, который празднуется в третье воскресенье октября. Награды «За верность отцовскому долгу» удостаиваются отцы, наилучшим образом осуществляющие воспитание своих детей, создающие условия для их духовного и физического развития, укрепляющие семейные традиции, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся примером успешного отцовства.

Среди лауреатов этого года представители самых разных сфер деятельности: учителя, водители, ветеринарный врач, инженер и священнослужитель. Все они многодетные отцы. Самая многочисленная – семья Александра Малолеткина из Грязинского района. Вместе с супругой они воспитывают 10 детей.

Почетный знак «За верность отцовскому долгу» учрежден постановлением областного Совета депутатов в 2007 году. На сегодняшний день эту награду в нашем регионе получили больше 370 мужчин.