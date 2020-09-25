Почта России и Почта Армении снизят тарифы на отправку посылок между странами

24 сентября 2020 года Почта России и Почта Армении (ЗАО «Айпост») договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о развитии стратегического партнерства.

С 1 октября 2020 года для компаний Армении и России будет установлен «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 420 рублей (2950 драм) вместо 1200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1250 драм). Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6000 драм) за 1 кг и 215 рублей (1500 драм) за каждый дополнительный килограмм.

«Это соглашение существенно облегчает российским еком-компаниям работу с клиентом в Армении – исторически важном для нас регионе. Помимо того, что кратно снижается стоимость отправки товара, поставщик еще и получает возможность использовать 900 отделений почтовой связи в Армении в качестве пунктов выдачи заказов», – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«Данное соглашение дает новую степень свободы клиентам почты Армении. Теперь они могут заказать в российских онлайн-магазинах различные товары напрямую, без дополнительных затрат и посредников, по существенно сниженной цене. И наоборот, этот тариф даёт возможность клиентам почты России заказывать в армянских онлайн-магазинах различные товары и получить их в Москве, заплатив за доставку в три раза меньше, чем раньше», – отмечает генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян.