Почта при поддержке партии «Единая Россия» запустила программу модернизации сети в Липецкой области. До конца 2022 г. работы пройдут в четырёх отделениях в сёлах Сухая Лубна Липецкого района, Афанасьево Измалковского района, Сторожевое Усманского района и Вторые Тербуны Тербунского района.

Почта модернизирует сельские отделения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам XX съезда партии «Единая Россия». В них не только пройдут ремонты, но и появятся новые, актуальные для малых и удалённых поселений услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, а также самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Многие отделения станут доступнее для маломобильных людей: появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала.

«В Липецкой области почти 500 почтовых отделений, около 80% из них находятся в сельской местности, где Почта, чаще всего, — основная сервисная точка. Для нас модернизация сельских отделений, цифровизация и расширение их услуг – одни из важнейших миссий», — комментирует директор УФПС Липецкой области Почты России Вера Ефендиева.

Развитие Почты России и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». По всей стране работают штабы для контроля за модернизацией почтовой сети.

«Капитальный ремонт почтовых отделений единороссы взяли под свой контроль, — сказал руководитель исполкома Липецкого регионального отделения Партии «Единая Россия» Евгений Зенков. — Это очень важно, потому что на почту люди в сёлах ходят не только отправлять письма и посылки, но и получать пенсии. Почта на селе — это ещё и общение. Модернизация таких объектов крайне важна, чтобы услуги стали более доступными, а условия максимально комфортными».