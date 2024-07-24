Почта России продолжает модернизацию отделений в Липецкой области. Сейчас она проходит в сёлах Сошки Грязинского района, Панино Добровского округа, Хмелинец Задонского района и селе Измалково. Работы уже идут во всех четырёх населённых пунктах и будут завершены до конца года, отметили в липецкой пресс-службе почтового оператора.

В рамках модернизации в зданиях почтовых отделений обновляются фасады, коммуникации, проводится внутренняя отделка. Входные группы офисов оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, а также расширят дверные проёмы для удобства клиентов с ОВЗ. Помещения будут оснащены системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, оборудованием для климат-контроля и кондиционерами. Завершающим этапом работ станет установка новой мебели и техники.

В обновлённых отделениях клиенты смогут получать не только почтовые и финансовые услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на Госуслугах, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, а также измерить температуру, давление и уровень кислорода в крови.

В 2022 году по программе модернизации в Липецкой области Почта России отремонтировала четыре почтовых отделения. В 2023 году – ещё 37 отделений. «Обновление офисов крупнейшего в России почтового оператора проходит по поручению Президента России Владимира Путина и призвано не только повысить качество, но и расширить перечень услуг даже в самых отдалённых и труднодоступных населённых пунктах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.