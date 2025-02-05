Ежегодный конкурс «Лучший урок письма – 2025» посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. К участию приглашаются школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодёжных общественных организаций. Конкурс эпистолярного мастерства пройдёт с 1 февраля по 9 октября 2025 года.
Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности. В конкурсе могут быть учащиеся школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, преподаватели, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций.
«Написание письма требует концентрации и структурирования мысли, грамотности, внимательности, аккуратности. Это очень хорошее упражнение. Замечательно, что липчане из года в год принимают участие в подобном конкурсе, доказывая своими победами, что этот жанр им по плечу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Номинации конкурса в 2025 году:
- «Письмо Василию Тёркину», номинация создана при участии Союза писателей России.
- «Есть такая профессия — Родину защищать», специальная номинация Почты России и Министерства обороны Российской Федерации.
- «Истории и легенды моей семьи», также при участии Союза писателей России.
- «Моя малая родина», совместная номинация с МГУ им. М. В. Ломоносова.
- «Я из династии почтовиков», номинация создана специально для детей почтовиков совместно с Профсоюзом работников связи России.
- «Рецепты счастливой семьи».
- «Учитель! Перед именем твоим…».
- «Письма, которые не забываются».
- «Представьте, что Вы — океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас», номинация приурочена к 54-му Международному молодёжному конкурсу сочинений эпистолярного жанра 2025 г., который объявил Всемирный почтовый союз. Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2025 г.
- Лучшая методическая разработка проведения урока письма, отдельная номинация специально для педагогов, где они смогут представить свою уникальную методическую разработку проведения урока.Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа 2025 г. следующими способами:- в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;- в электронном виде работы нужно направить на адрес konkurs@russianpost.ru.Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками. Подробности можно найти в Положении о конкурсе.