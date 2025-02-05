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Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2025»

5 часов назад

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Ежегодный конкурс «Лучший урок письма – 2025» посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. К участию приглашаются школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодёжных общественных организаций. Конкурс эпистолярного мастерства пройдёт с 1 февраля по 9 октября 2025 года. 

Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности. В конкурсе могут быть учащиеся школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, преподаватели, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций. 

«Написание письма требует концентрации и структурирования мысли, грамотности, внимательности, аккуратности. Это очень хорошее упражнение. Замечательно, что липчане из года в год принимают участие в подобном конкурсе, доказывая своими победами, что этот жанр им по плечу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Номинации конкурса в 2025 году:

  1. «Письмо Василию Тёркину», номинация создана при участии Союза писателей России.
  2. «Есть такая профессия — Родину защищать», специальная номинация Почты России и Министерства обороны Российской Федерации.
  3. «Истории и легенды моей семьи», также при участии Союза писателей России.
  4. «Моя малая родина», совместная номинация с МГУ им. М. В. Ломоносова.
  5. «Я из династии почтовиков», номинация создана специально для детей почтовиков совместно с Профсоюзом работников связи России.
  6. «Рецепты счастливой семьи».
  7. «Учитель! Перед именем твоим…».
  8. «Письма, которые не забываются».
  9. «Представьте, что Вы — океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас», номинация приурочена к 54-му Международному молодёжному конкурсу сочинений эпистолярного жанра 2025 г., который объявил Всемирный почтовый союз. Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2025 г.
  10. Лучшая методическая разработка проведения урока письма, отдельная номинация специально для педагогов, где они смогут представить свою уникальную методическую разработку проведения урока.Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа 2025 г. следующими способами:- в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;- в электронном виде работы нужно направить на адрес konkurs@russianpost.ru.Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками. Подробности можно найти в Положении о конкурсе.

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