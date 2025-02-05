Ежегодный конкурс «Лучший урок письма – 2025» посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. К участию приглашаются школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодёжных общественных организаций. Конкурс эпистолярного мастерства пройдёт с 1 февраля по 9 октября 2025 года.

Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности. В конкурсе могут быть учащиеся школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, преподаватели, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций.

«Написание письма требует концентрации и структурирования мысли, грамотности, внимательности, аккуратности. Это очень хорошее упражнение. Замечательно, что липчане из года в год принимают участие в подобном конкурсе, доказывая своими победами, что этот жанр им по плечу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Номинации конкурса в 2025 году: