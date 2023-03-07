К 8 марта почтовый поток разбавляют посылки с романтичным и не очень содержимым, которые должны порадовать своих получательниц. Почта делится самыми оригинальными из них.

В Санкт-Петербург перед праздником пришла посылка из Владивостока с мотоциклом марки Harley Davidson. Возможно, это просто совпадение, но исключать, что получательница откроет сезон на новом чоппере, нельзя.

В Томской области живут большие ценители искусства. Туда накануне 8 Марта в почтовое отделение Верхнекетского района пришло больше десятка посылок с женскими портретами.

В Ростовской области на почте перед праздником получили садовые качели. С начала марта из Красноярска по всей стране началась отправка живых орхидей в специальных колбах.

Получательницу из Свердловской области на почте будет ждать массажный стол. А вот попытка отправить из Краснодара холодильник потерпела неудачу – подарок не прошел по габаритам.

Из Вологды ушла самая большая почтовая коробка, наполненная надутыми воздушными шарами.

Отправитель из Тамбова не стал ограничиваться одной коробкой. Мужчина купил упаковки всех размеров: от самой большой до самой маленькой, сложил их друг в друга, а в самую маленькую положил духи — флакон в виде розы.

Розы в целом пользуются отдельной популярностью у отправителей. Так клиент из Волгограда заполнил большую коробку мылом ручной работы в форме этого цветка и перед отправкой сбрызнул подарок духами.