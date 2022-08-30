Почта России начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Первым фармацевтическим партнером компании стал маркетплейс здоровья «Здравсити». Новый сервис уже запущен в 1200 отделениях Почты в 77 регионах России, в том числе в Липецкой области.

Лекарства Почта доставляет в соответствии с Поручением Президента РФ. Его цель – обеспечить лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах. Оформляя покупку на сайте zdravcity.ru, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.

«Работающие с населением службы и сервисы активно трансформируются, становятся более удобными и клиентоориентированными. Это положительно влияет на качество жизни, особенно в сельской местности. Безусловно, все запущенные проекты должны развиваться», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.