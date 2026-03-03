Почтальонов из Липецкой области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе

В Липецкой области дан старт отборочного этапа II Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026». К участию приглашаются почтальоны, работающие в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек и имеющие стаж не менее одного года. Конкурс призван подчеркнуть значимость этой профессии для жителей села.

Конкурс пройдет в несколько этапов. В первом, отборочном туре, который продлится до 2 апреля, участникам необходимо подать онлайн-заявку на официальном сайте проекта: земскийпочтальон.рф. С 3 по 24 апреля региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и определят финалистов от каждого региона. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

Кроме того, с 4 по 25 мая на странице Почты России в социальной сети ВКонтакте пройдет общественное голосование за приз зрительских симпатий в специальной номинации «Народный почтальон».

«Почтальон на селе — не просто разносчик корреспонденции. У этой профессии — особая социальная значимость. В небольших населённых пунктах, в условиях удалённости от крупных городов, работник почты выполняет не только свои прямые обязанности, но и становится важным звеном в системе поддержки и информирования граждан, особенно пожилого возраста», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2025 году конкурс собрал более 3 тысяч заявок со всей страны. Тогда звание «Лучший земский почтальон» завоевала Зиля Романова из Башкортостана, а победителем народного голосования стала Анна Кулешова из Ставропольского края. Есть успехи и у представителей Липецкой области: в прошлом году в специальной номинации «Почта и родительский подвиг» победу одержала Елена Пожидаева из нашего региона.

Конкурс, организованый федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Профсоюза работников связи России, призван повысить престиж профессии и привлечь внимание к труду работников сельских отделений связи.