Почти 10 процентов всех тепличных овощей страны выращивают в Липецкой области

Липецкая область уже много лет среди лидеров по производству овощей закрытого грунта. Так, в этом году на 20 октября в тепличных комплексах области собрано 107 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 3 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России с начала года получено около 1,2 млн тонн.

В целом в стране собирают больше огурцов, Липецкая область сделала ставку на томаты. Их урожай в регионе уже составил 62 560 тонн. Огурцов собрано 42 800 тонн, салатов – 1550 тонн. Как уточнили в минсельхозе Липецкой области, в регионе работают четыре крупных современных тепличных комплекса 4-го и 5-го поколения. Они обеспечивают население не только области, но и других регионов страны свежими томатами, огурцами и салатами круглый год.

Сбор овощей открытого грунта в регионе не так велик. Сезонные овощи на липецких полях – это огурцы, томаты, лук, чеснок, кабачки, свёкла, морковь и тыква. Уборка капусты ещё продолжается. Всего на сегодня получено порядка 3900 тонн овощей открытого грунта.

«Липецкая область в числе регионов, отвечающих за продовольственную безопасность страны. И это не только урожай в натуральном виде, то есть злаковые, масличные, технические культуры, овощи и фрукты, но и продукты питания, полученные в результате переработки, в том числе сахар, масла. Также в регионе производится огромное количество мясной и молочной продукции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.