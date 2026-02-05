Почти 10 тысяч килограммов – средний надой молока от одной коровы в Липецкой области в 2025 году

Средний надой молока от одной коровы в крупных и средний сельхозпредприятиях региона в 2025 году составил 9 992 килограмма, сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий получено 344,4 тысячи тонн молока. Из общего объема молока, произведенного в области, 290,4 тысячи тонн приходится на крупные и средние сельхозпредприятия. В рейтинге муниципалитетов по производству молока лидирует Тербунский округ. Там получено 68,8 тысячи тонн. Второе и третье место занимают Задонский и Липецкий округа. Предприятия, расположенные на их территориях, произвели 46,8 тысячи тонн и 44 тысячи тонн соответственно.

По надою молока на 1 корову в сельхозорганизациях также лидирует Тербунский округ. Там он составил 11 928 килограммов. На втором месте Долгоруковский округ – 11 663 килограмма, на третьем – Липецкий округ, где продуктивность дойного стада в 2025 году составила 10 335 килограммов.

«За этими цифрами – титанический труд наших животноводов, их высочайший профессионализм и внедрение современных технологий. Эти результаты в том числе помогают нам оставаться в числе регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Что касается годового рейтинга по валовому надою среди сельхозпредприятий, то первое место принадлежит ООО «КолоСС». Молочные фермы компании расположены в четырех округах Липецкой области. В 2025 году там получили 87,1 тысячи тонн молока. Также в топ-3 ООО «Агрофирма ТРИО» и ООО СХП «Мокрое». Суммарно эти три предприятия произвели более половины от общего объёма молока, полученного в сельхозорганизациях региона.

За последние пять лет средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях увеличился на 1 728 килограммов. А если брать десятилетний период, то цифра будет еще больше – рост на 3 725 килограммов. Для сравнения: в 1965 году в регионе от одной коровы в год в среднем получали 2 181 килограмм молока, привели статистику в липецком минсельхозе.