Жители Липецкой области в 2023 году получили 9737 персональных консультаций по телефону горячей линии регионального отделения Социального фонда России. На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный помощник.

Если нужен более подробный ответ на вопрос, он переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации личности заявителя, сообщили в региональном отделении соцфонда.

Ежедневно на одного оператора регионального контакт-центра приходится до 70 звонков. Большинство вопросов касаются получения единого пособия для семей с детьми от 0 до 17 лет, обеспечения техническими средствами реабилитации, оплаты больничных листов, назначения пенсий. Позвонить в единый контакт-центр можно по телефону 8 (800) 100-00-01, звонок бесплатный с любых операторов связи.