Почти 100 тысяч тонн тепличных овощей собрано в Липецкой области с начала года

В тепличных комплексах Липецкой области с начала года собрано 95 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Больше всего томатов – 49,6 тысячи тонн. Также получено 43,9 тысячи тонн огурцов и 1,5 тысячи тонн салатов.

Как пояснили в областном минсельхозе, на территории региона работают современные тепличные комплексы четвёртого и пятого поколений. В таких с одного квадратного метра можно собирать вдвое больше овощей, чем в обычных теплицах.

«Стабильно высокие показатели тепличных комплексов подтверждают эффективность инвестиций в современные агротехнологии. Использование инноваций позволяет не только увеличивать урожайность, но и обеспечивать население свежими овощами круглый год. Это важный вклад в продовольственную безопасность региона и страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.