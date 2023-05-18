Более 10 млн граждан уже сделали выбор на единой онлайн-платформе. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на еженедельном совещании с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета. Почти 100 тысяч из проголосовавших – жители Липецкой области.

«С каждым годом количество участников голосования растет. Это значит, что людям важно, чтобы в том населенном пункте, где они живут, появлялись и благоустраивались парки, набережные, создавались общественные пространства и новые точки притяжения. С момента начала голосования количество людей, отдавших свой голос за тот или иной проект, уже превысило отметку в 10 млн человек. В прошлом году за весь период голосования цифра составила 10,7 млн человек», – сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 31 мая включительно. На выбор жителей Липецкой области представлено 50 объектов в восьми городах – Липецке, Ельце, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске и городе Грязи.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2024 году в первую очередь», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор можно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в регионе созданы волонтерские штабы. Основные задачи волонтеров –рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров началась 15 марта. При этом их набор продолжается на протяжении всего периода голосования.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.