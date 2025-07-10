Почти 1000 жителей Липецкой области подали заявки на всероссийский конкурс «Это у нас семейное»

По данным на 9 июля, во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 952 жителя Липецкой области. Приём заявок продолжится до 14 сентября на официальном сайте. Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, отметила: «Наша общая цель – укрепить семьи, избежать отчужденности и оторванности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами. Именно такую миссию несет конкурс «Это у нас семейное». Голикова подчеркнула, что с этого года конкурс стал ежегодным и присоединился к национальному проекту «Семья».

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Он посвящён теме культурного кода России. Подать заявки на сайте могут семейные команды, состоящие из четырёх и более человек – представителей трёх и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации. В конкурсе уже зарегистрированы 105 тысяч жителей РФ.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации. После создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания – это съёмка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Дальше семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях – спортивных, творческих, посвященных темам культуры, истории, семейных традиций, которые открываются каждую неделю. Некоторые задания – авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, – деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели, отмечают организаторы. Во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 600 тысяч жителей нашей страны.

«Конкурс, проводимый по поручению нашего Президента демонстрирует не только лучшие практики семейного воспитания, но и способствует сплочению общества вокруг общих культурно-исторических ориентиров. Уверен, что липчане достойно представят наш регион на федеральном уровне, а сам проект станет ещё одним шагом к укреплению социальной стабильности и гармоничному развитию семей в Липецкой области», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.