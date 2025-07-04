Почти 12 000 дополнительных выходных получили родители детей с инвалидностью с начала года в Липецкой области

Работающим родителям, опекунам или попечителям, воспитывающим детей до 18 лет с инвалидностью, по закону предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области оплатило 11 740 дополнительных выходных дней. На эти цели направлено свыше 57 млн рублей.

В общей сложности за календарный год разрешается взять 48 дополнительных выходных. Половину из них — до 24 дней можно накопить и раз в год взять единовременно. Использовать такой дополнительный отпуск можно одному из родителей или разделить накопленные выходные на каждого. Остальные дополнительные выходные дни разрешается брать ежемесячно. Их оплата производится из расчета среднего заработка родителя. Средства липчанам выплачивает работодатель, после этого Отделение СФР по Липецкой области возмещает ему понесенные расходы.

Для получения выходных родителю, опекуну или попечителю ребенка с инвалидностью необходимо подать заявление работодателю и предоставить следующие документы: справку об инвалидности ребенка; свидетельство о рождении или паспорт ребенка, которому не исполнилось 18 лет; оригинал справки с места работы другого родителя с указанием того, что в данном месяце дополнительные выходные дни не использованы или же использованы частично.

Дополнительные выходные дни нельзя брать родителю в период его ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом у другого родителя в такой период сохраняется право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. Четыре дополнительных дня в месяц на семью предоставляется и в том случае если в семье воспитывается сразу несколько детей с инвалидностью. В этом случае увеличение количества дополнительных выходных дней не предусмотрено, уточнили в Липецком соцфонде.

«Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства. Особую заботу получают граждане в непростых жизненных ситуациях. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки – как федерального уровня, так и наши региональные», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Если родители не использовали дополнительные выходные, компенсация за них не выплачивается. Также выходные дни не предоставляются авансом и их нельзя перенести на следующий календарный год. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время, а также уточнить информацию в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях ВK, OK, Telegram.