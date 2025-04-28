Почти 12 тысяч липчан посетили экспозиции поезда-музея Минобороны

Специальный поезд с тематическими вагонами, посвящёнными 80-летию Великой Победы, в минувшую субботу остановился в Липецке. На железнодорожном вокзале с 10:00 до 14:30 его могли посетить все желающие. В составе – 18 вагонов, среди которых четыре открытых платформ с трофейной военной техникой из зоны СВО. Как она досталась нашим военным, рассказывают сами бойцы. Также поезд располагает экспозициями с образцами современной российской техники и оружием времен Великой Отечественной войны. Каждый такой вагон носит название: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, отвага», «Армия России» и «Военная служба по контакту – выбор сильных!». Кроме того, на железнодорожной платформе желающие могли научиться плести маскировочные сети или написать письма в поддержку участников спецоперации. Интерес к акции проявили больше 11,5 тыс. липчан, которые несмотря на дождь и холод посетили передвижную выставку.

Поезд следует по стране в рамках Всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», инициированной Министерством обороны Российской Федерации. Он отправился из Москвы 19 апреля и до 3 июля преодолеет более 33 тысяч километров. 3а 75 дней железнодорожный состав проедет по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 67 субъектах РФ. Цель акции – демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Эта акция – мощный мост между поколениями и вклад в воспитание у молодежи чувства истинного патриотизма, донорского отношения к своей стране и уважения к тем, кто защищал и защищает нашу свободу. Этот проект не только хранит память о прошлом, но и вдохновляет молодых людей, прививает им любовь к Родине и чувство, что ее нужно беречь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.