Всероссийский урок по финансовой безопасности прошел в Липецкой области в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая ежегодно проводится при поддержке Президента России Владимира Путина. Тема урока – «Финансовая безопасность личности в сети Интернет».

Школьники и студенты получили актуальную информацию о том, что такое цифровой профиль личности и биометрические персональные данные, как обеспечить свою финансовую безопасность в соцсетях и онлайн-играх, как осуществляется защита прав человека в финансовой сфере. В этом году в Липецкой области уроки прошли в 217 образовательных организациях, в том числе впервые в 11 профессиональных образовательных организациях. В них приняли участие 16 тысяч школьников и студентов.

Координаторами проведения урока в Липецкой области выступили региональный центр финансовой грамотности и управление цифрового развития Липецкой области. Тематические уроки по финансовой безопасности проводятся в школах и колледжах под руководством экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу – одного из основных организаторов олимпиады наряду с Минпросвещения и Минобрнауки.

«Очень важно, чтобы молодые люди повышали свою финансовую грамотность, имели представление о том, как расставляются приоритеты и распределяются средства при планировании бюджета, а также чтобы они могли грамотно распоряжаться своими финансами», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В ближайшее время, в апреле-мае, пройдут пригласительный и отборочный этапы Международной олимпиады по финансовой безопасности.