Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды и граждане старше 70 лет могут получить льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение центра «Мои документы».

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье».

В 2024 году на компенсацию взносов на капитальный ремонт было направлено гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет – 32,2 млн руб., и льготным категориям граждан федерального и областного уровней – 136,9 млн руб. Всего оформили льготу на капремонт 79 тыс. жителей Липецкой области. Подробная информация о выплатах по ЖКУ на сайте Министерства социальной политики Липецкой области.