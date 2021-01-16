В 2020 году в рамках государственной программы энергосбережения и энергоэффективности Липецкой области проведены мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности на сумму 293,3 млн. руб., в том числе 252,2 млн. руб. выделено из областного бюджета.

Что сделано?

переведено 6 объектов бюджетной сферы с электрического отопления на газовое;

введены в эксплуатацию 3 новых блочно-модульных котельных;

проведена реконструкция 33 котельных;

выведены из эксплуатации 5 котельных, вместо которых установлены котлы наружного размещения.

Самым крупным мероприятием стала реконструкция теплотрассы по ул. Коммунаров в г. Ельце. Было заменено 2,67 км теплотрассы, тепловые камеры, выполнено благоустройство. Общий объем инвестиций составил 160,2 млн. руб. Работы выполнены в срок.

В 2021 году наиболее изношенные объекты теплоснабжения в муниципальных образованиях также будут реконструированы. На эти цели в областном бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 179,4 млн. руб.