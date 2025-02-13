Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который продолжался шесть лет, в Липецком муниципальном округе отремонтировали почти половину региональных дорог – 173 км (из 384), еще 13 км привели в порядок в рамках областной программы.

Часть объектов ремонтировали поэтапно. Например, автодорога Вербилово – Грязное – Боринское была разбита на три объекта, ее ремонтировали в 2019 и 2022 годах. Дорогу Ивово – Пружинки – Бруслановка длиной 24 км привели в нормативное состояние в два приема, за 2020 и 2021 годы.

Самым протяжённым объектом ремонта стала дорога Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава, на ней покрытие полностью заменили в 2024 году. Нормативам соответствуют теперь и автодороги Тележенка – Сухая Лубна, Тюшевка – Кузьминские Отвержки, Пады – Крутогорье – Боринское, Обход ЛТЗ.

В рамках региональной программы отремонтированы дороги Частая Дубрава – Терновое – Товаро-Никольское – прим. к а/д «Орел – Тамбов» и четырехкилометровый подъезд к селу Боринское. Последний был сильно повреждён грузовиками за время, пока служил альтернативой закрытого на капремонт участка федеральной трассы. Ремонта пришлось ждать дольше, чем планировалось, но сейчас все сложности уже позади.

В Боринском также благодаря нацпроекту в 2023 году капитально отремонтирован мост через реку Белоколодец в районе сахзавода, на состояние которого жаловались местные жители. А в Новой Жизни в 2020 году появился новый путепровод над железной дорогой, что позволило уменьшить количество пробок на этом участке.

В 2025 году в Липецком округе планируется привести к нормативам двухкилометровый участок трассы Липецк – Данков и девятикилометровую дорогу Тюшевка – Варваринка. Это уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, должны быть закончены работы по ремонту моста в районе села Грязное.

«Хорошие дороги – это история не только про комфорт жителей, хотя это важно в первую очередь. Также удобные транспортные пути способствуют развитию экономики: стимулируют торговлю и привлекают инвестиции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.