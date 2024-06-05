25 мая состоялись финальные матчи сезона 2023/2024 Российской Премьер-Лиги, чемпионом в шестой раз стал «Зенит». Матчи посетили 2,6 млн раз, что на 400 тыс. больше прошлогодних цифр.

Матчи финального тура РПЛ собрали 138,6 тыс. болельщиков – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Этот сезон стал уже вторым, когда для посещения матчей требуется карта болельщика.

Футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги 2024 года (57 очков). Второе место занял «Краснодар» (56 очков), третье – московское «Динамо» (56 очков). Второе место краснодарская команда заняла по личным встречам.

Покинули РПЛ калининградская «Балтика» (15-е место, 26 очков) и клуб «Сочи» (последнее, 16-е место, 24 очка).

Чтобы посещать игры РПЛ и Кубка России, необходимо иметь Карту болельщика.

Оформить ее можно в приложении «Госуслуги Карта болельщика», на портале «Госуслуги» и в МФЦ. В приложении оформить карту можно полностью онлайн. Там доступны два способа подтверждения личности: с помощью загранпаспорта нового образца или биометрии.

С 2022 года карту болельщика получили уже 1,9 млн человек. Чаще всего ее оформляют мужчины (64%, женщины – 36%). Наиболее популярна карта среди болельщиков 15-35 лет (36%) и 36-50 лет (34%). Среди владельцев карт дети до 14 лет составляют 16%, а люди старше 51 года – 13%.

Приложение «Госуслуги Карта болельщика» скачали уже свыше 1,2 млн раз. Его функционал позволяет сохранять билеты и проходить на стадион даже без доступа в интернет – для этого нужно показать QR-код из приложения на входе. В приложении также можно передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, узнать о бонусных программах клубов.

Карта болельщика необходима не только зрителям матчей, но и спортсменам, персоналу стадионов, представителям СМИ. Она оформляется бесплатно один раз и хранится в личном кабинете на «Госуслугах». Для покупки билета на матч на сайтах футбольных клубов, билетных агрегаторов и в кассах нужно указать номер карты болельщика или номер телефона, или адрес электронной почты, к которым она привязана. После покупки билет появится в личном кабинете на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Карта болельщика». Если билетов куплено несколько, нужно назначить владельца каждого из них (себя, ребенка, другого человека). Как только владелец будет назначен, сформируется QR-код для прохода на стадион.

Этот сезон Российской Премьер-Лиги закончен, но уже в середине июля стартует следующий. Успейте оформить карту болельщика, что поддерживать любимый клуб на стадионе.