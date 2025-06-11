Почти 2 млрд рублей направила Липецкая область на комплексное развитие сельских территорий

Липецкая область третья в стране по привлечению федеральный средств в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024 году регион получил 1,8 млрд рублей на повышение уровня жизни в сельской местности.

В этой программе Липецкая область участвует с 2020 года. Тогда региону было выделено всего 0,4 млрд рублей. Ежегодно объём привлекаемых средств растёт.

В прошлом году господдержку направили на строительство 62 домов и приобретение 9 квартир для учителей, врачей, аграриев, культработников в сёлах; на ремонт шести участков дорог в районах – 10,4 км; на благоустройство семи пространств – зоны отдыха, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки; на строительство Ледовой арены в Добром, ремонт бассейна «Янтарь» в Задонске. По этой же программе сейчас строится новый корпус школы №3 в Лебедяни.

«Для нас развитие села – один из ключевых приоритетов, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Благодаря федеральной поддержке мы уже видим реальные изменения: строятся дома для специалистов, ремонтируются дороги, появляются новые социальные и спортивные объекты. Это не просто цифры – это комфорт для людей, новые возможности для молодёжи и уверенность в завтрашнем дне для жителей сёл».