Почти 2 тысячи тонн яблок собрали в Липецкой области

По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 17 августа в хозяйствах региона собрали 1902 тонны яблок. Всего в этом году липецкие садоводы планируют собрать 50 тысяч тонн плодов. Из них около 40 тысяч будет заложено на длительное хранение в специальные холодильники.

В Липецкой области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них – ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и ООО «Агроном-Сад» – расположены в Лебедянском районе. Специализированные хозяйства региона в среднем за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.

Плоды в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки. «По качеству и сортовому разнообразию яблоки, которые выращивают липецкие компании, абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым аспектам превосходят их», – уверен начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.