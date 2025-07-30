Почти 2000 комбайнов работают в полях Липецкой области на уборке

Уборочная кампания началась во всех муниципалитетах Липецкой области. В полях работают почти 2000 комбайнов. Аграрии намолотили 344 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Благодаря хорошей погоде темпы уборочной наращиваются, отметил заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.

Собрано 315 тысяч тонн озимой пшеницы, 19 тысяч тонн ячменя и 10 тысяч тонн гороха. Средняя урожайность в регионе на данный момент составляет 55 ц/га. Это практически на 15 центнеров больше, чем собирали с гектара на аналогичную дату в прошлом году. Лидер по урожайности – Становлянский округ. Там получают по 64,5 центнера с гектара. Также более 60 центнеров с гектара собирают в Добровском округе (63,3 ц/га) и в Липецком округе (60,5 ц/га).