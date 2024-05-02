В России по 13 июня проходит проект «День собственника». В рамках проекта управляющие организации и активные собственники проводят общие собрания собственников с использованием ГИС ЖКХ. Собственники могут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время, а также проголосовать можно и на бумажном бюллетене с последующей загрузкой в систему.

Каждый год во втором квартале в России проходят общие собрания собственников многоквартирных домов. Проект «День собственника» помогает повысить информированность жильцов и их вовлечённость в принятие решений по дому. В Липецкой области жители 227 домов уже определяют важные для них решения.

Получать информацию и голосовать удобно через Госуслуги.Дом. Скачав приложение, собственник дома, в котором проходит голосование, может ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания – поддержать выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней.

Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ, а протоколы по итогам прошедшего собрания придут собственникам в рассылке портала «Госуслуги».

Приложение создано при поддержке Минстроя и Минцифры России. Скачать его можно в RuStore, App Store и Google Play. Для авторизации достаточно подтверждённой записи на портале «Госуслуги».