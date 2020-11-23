Почти 300 липчан оштрафовали с начала второй волны COVID-19 за отсутствие маски

С 1 октября 2020 года в суды Липецкой области поступило 1387 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации), сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.

Граждане привлекались к ответственности за отсутствие маски в магазинах, транспорте и других общественных местах. Суды рассмотрели 823 таких дела. Штрафы назначены 298 нарушителям, 511 граждан наказаны в виде предупреждения. Суммы штрафов колеблются от 1 до 3 тысяч рублей. Однако напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Материалы в отношении 72 лиц возвращены в органы, их направившие, либо переданы по подведомственности. За повторное неношение маски наказаны 32 липчанина. Им назначен штраф от 7,5 до 15 тысяч рублей.

За нарушение требований по профилактике COVID-19 к ответственности привлекались не только граждане, но и предприниматели. С октября 2020 года в суды области поступило 30 дел в отношении предпринимателей, рассмотрено – 12. Наложено штрафов на общую сумму 465 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа составил 100 тысяч рублей.