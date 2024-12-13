Аграрии Липецкой области получают господдержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, за шесть лет субсидии получили 106 сельхозкооперативов региона, а грант «Агростартап» – 171 фермер, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

В 2024 году объём финансирования, предоставленного сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках нацпроекта, составил 71,1 млн рублей. Поддержку получили 24 кооператива. За шесть лет реализации нацпроекта из федерального и областного бюджетов было выделено 307,6 млн рублей. Субсидии кооперативам выдаются по трем направлениям: на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива; на приобретение сельхозтехники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива и на приобретение имущества в целях его последующей передачи в собственность членов кооператива.

Грант «Агростартап» пользуется самой большой популярностью среди малых форм хозяйствования Липецкой области. Ежегодно на конкурс подаётся наибольшее количество заявок. Учитывая повышенный интерес фермеров к «Агростартапу», господдержка этого направления в 2024 году увеличена более чем на 30% до 110,1 млн рублей. Это самая большая сумма с начала реализации нацпроекта. В текущем году грант получили 26 фермеров. За шесть лет на «Агростартап» из федерального и областного бюджетов выделено 517,4 млн рублей.

«Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в стране с 2019 года. Он направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата, создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.