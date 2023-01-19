Реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей начинается в нынешнем году в России. На его финансирование в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей. Поддержка будет оказана 76 регионам, в том числе, Липецкой области.

Местным аграриям, занимающимся выращиванием картофеля и овощей, из федерального бюджета будет перечислено 220,8 млн рублей. Еще 77,6 млн рублей будет выделено из регионального бюджета. Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получить как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования.

Средства будут выделяться по пяти направлениям. Самая большая сумма пойдет на производство овощей закрытого грунта. На эти цели в федеральном и областном бюджетах предусмотрено 138,8 млн рублей. 94,6 млн рублей запланированы на выплаты субсидии за тонну произведенных картофеля и овощей, 35 млн рублей – на одну тонну элитных семян.

В этом году сохранится погектарная поддержка на товарное производство: на выплату субсидий на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, будет направлено 27,5 млн рублей. Одним из важных нововведений станет поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сельхозтоваропроизводителям в 32 регионах страны, липецкие аграрии в их числе. На возмещение части затрат на 1 тонну реализованных картофеля и овощей в нашем регионе будет направлено 2,5 млн рублей.

«Выращенный на липецкой земле урожай пользуется огромным спросом во всех уголках России, потому что отличается высоким качеством, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».