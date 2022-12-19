Почти 750 километров дорог в этом году привели в порядок в Липецкой области. Такие данные привёл руководитель региона Игорь Артамонов в ходе прямого эфира, посвящённого подведению итогов 2022 года.

Губернатор сообщил, что в 2023 году объём дорожного фонда в Липецкой области составит 12 млрд рублей. Будут ремонтироваться мосты, городские, региональные и сельские трассы, продолжится строительство Восточного обхода Липецка.

Игорь Артамонов отметил, что в регионе активно обновляется общественный транспорт. «За четыре года мы купили 281 новый автобус. Серьёзно обновили общественный транспорт в Липецке. И это далеко не предел», – заявил губернатор.

В 2022 году в регионе приобрели 34 автобуса – для Липецка и районов. В 2023 году 800 млн рублей пойдут на закупку новой экологичной техники для областного центра.

Один из важнейших проектов на ближайшие несколько лет – модернизация липецкого трамвая. В областном центре появится новая трамвайная ветка, будет закуплено 46 вагонов и отремонтировано свыше 40 километров путей. Сейчас завершаются проектно-изыскательные работы, в начале следующего года будет готова и направлена на госэкспертизу проектно-сметная документация. Весной липчане уже смогут увидеть рабочих на трамвайных путях. Весь процесс модернизации займёт три года.