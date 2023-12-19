Дополнительные средства получат липецкие сельхозпроизводители на создание и модернизацию объектов АПК. Эти средства покроют часть расходов на строительство молочной фермы, хранилища сельхозпродукции и приобретение маркировочного оборудования.

На прошлой неделе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 7,9 млрд рублей. Эти средства будут направлены в регионы для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК.

В Липецкой области шесть компаний получат федеральную господдержку. Эти средства пойдут на возмещение части затрат на строительство молочного комплекса в Долгоруковском районе, возведение картофелехранилища в Хлевенском районе и приобретение четырьмя предприятиями в Лебедянском, Хлевенском, Липецком районах и городе Липецке оборудования для маркировки молочной продукции. Общая сумма федеральных субсидий на шесть липецких объектов АПК составит 300,8 млн рублей. Еще 15,8 млн рублей выделит область.

«Сельское хозяйство Липецкой области по целому ряду показателей традиционно в лидерах агропромышленного комплекса. Государственная поддержка позволит аграриям создать дополнительные мощности для наращивания производства, поможет развитию отрасли, обеспечению продовольственной безопасности страны», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.