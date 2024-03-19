Ремонт 26,7 км региональных дорог запланирован в текущем году в Грязинском районе. Из них 4,4 км дороги Новая Жизнь – прим. к а/д Орел-Тамбов, проходящей по дамбе, – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Также планируется сдача после капитального ремонта 9,6 км дороги Кубань – Княжая Байгора, где работы были начаты в прошлом году. Подрядчик серьёзно укрепляет основание дороги, чтобы она справлялась с нагрузками от сельхозтранспорта. Один из самых долгожданных объектов, на состояние которого поступало много жалоб от жителей, – 12,6 км автодороги Грязи – Хворостянка – Добринка. Эту трассу, как и дорогу на Княжую Байгору, отремонтируют в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». В селе Большой Самовец в этом году планируется завершение капитального ремонта моста через реку Самовец.

В районном центре по нацпроекту в 2024 году приведут в нормативное состояние улицы Гагарина, Дмитрова и Лермонтова, а также мост через реку в районе Культиваторного завода. На деньги областного бюджета планируется ремонт улицы Гризодубовой и участка Хлебозаводской, а также улиц в трёх селах: Набережной – в Аннино, Ленина – в Плеханово и Советской – в Сошках.

Самый главный дорожный проект региона также находится в Грязинском районе: в этом году должен быть достроен последний участок Восточного обхода Липецка. Строительство второй очереди ведется с 2019 года. В настоящее время в Казинке возводят новый мост через водохранилище и 4 км дороги до грязинской трассы. На другом берегу объект состыкуется с уже построенным восьмикилометровым участком до трассы Р-119.

«В общей сложности в Липецкой области в 2024 году планируется ремонт не менее 425 км региональных дорог, большинство из них – по национальному проекту. Качество дорог – один из главных показателей благополучия территории», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.