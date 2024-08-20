Почти четыре миллиона марок купили на Почте России жители Липецкой области за первые шесть месяцев 2024 года. 17 тысяч из них – художественные, они пополнили коллекции липчан. Статистику регоператор почтовой связи собрал ко Дню филателиста, отмечаемого в России ежегодно 19 августа.

У Липецкой области есть своя почтовая марка номиналом в пять рублей, выпущенная в серии «Россия. Регионы» тиражом в 200 тысяч экземпляров в 2004 году. На ней изображены трактор ЛТЗ-155, река Дон, Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь и заповедник «Галичья гора».

В отделении Почты России по Липецкой области также сообщили, что в сентябре ожидается выход марки с изображением Николая Семашко. Уроженец села Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии, ныне – Задонского района Липецкой области, является одним из организаторов системы здравоохранения в СССР. В этом году отмечается 150-летие со дня его рождения.