Почти 40 километров автодорог (а если быть точнее 39.52 км) будет отремонтировано в этом году в Добринском районе. Об этом стало известно по результатам торгов, которые провело «Дорожное агентство Липецкой области».

Их победителями стали ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и ООО «Инфинити Групп». Средства на ремонт будут выделяться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказал заместитель главного инженера юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Александр Пасынков, их организация будет проводить ремонт участка автодороги Добринка-Верхняя Матренка протяженностью 3,95 км в районе так называемого Прудковского моста в сторону Демшинки. Будет обновлено дорожное полотно на участке автодороги Грязи-Хворостянка-Добринка от моста через реку Плавутка в сторону Добринки длиной 8,77 км.

Еще две дороги будет делать ООО «Инфинити Групп». Это Белоносовка-Георгиевка-Березнеговатка от примыкания к автодороге Добринка-Талицкий Чамлык до села Березнеговатка. Этот участок будет протяженностью 13,6 км. Новый асфальт будет постелен на участке в 13,2 км автодороги Паршиновка-Ровенка-Алексеевка от выезда из Паршиновки до Алексеевки с выходом на трассу Воронеж-Тамбов.