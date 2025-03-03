К защищенной виртуальной корпоративной сети передачи данных VPN «Ростелеком» подключил 387 фельдшерско-акушерских пунктов Липецкой области. Специалисты компании проложили оптику, установили коммутаторы доступа с пропускной способностью более 150 Мбит/с, а также настроили передачу трафика через отдельный безопасный сервер.

«Появление в лечебных учреждениях малых населенных пунктов стабильного интернета повысит эффективность взаимодействия между сельскими и городскими врачами и в целом выведет оказание первичной помощи на новый уровень», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В частности, теперь сотрудники ФАПов смогут пользоваться центральным архивом медицинских изображений и информации: видеть результаты анализов и обследований пациента, проведенных в любой поликлинике региона, обмениваться данными с коллегами. Кроме того, единая сеть позволит использовать в работе аналитические системы на основе искусственного интеллекта.

Как уточнили в Липецком филиале ПАО «Ростелеком», при создании централизованного медицинского архива и внедрении софта, который использует нейросети для более точных и быстрых исследований, требуется специальная инфраструктура. В начале прошлого года «Ростелеком» объединил в такую систему 178 больниц и поликлиник в Липецке и районных центрах. Теперь доступ к новому уровню медпомощи получили пациенты в селах.

Опытных специалистов ИТ-системы не заменяют, но позволяют в разы ускорить диагностику. Например, при расшифровке результатов рентгена органов грудной клетки и проведении диспансеризации. Точность анализа составляет 95%, что повышает шансы на более раннее выявление заболеваний. Единая сеть для медучреждений региона организована провайдером в рамках национального проекта «Цифровая экономика».