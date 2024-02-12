Почти 14 млрд рублей за пять лет вложено в модернизацию водоснабжения и водоотведения региона. За это время в Липецкой области проложили 377 километров коммунальных сетей. Модернизировали, реконструировали и построили новые инженерные коммуникации в нескольких десятках населённых пунктов, в том числе благодаря участию региона в национальном проекте «Жильё и городская среда».

В 2019 году Липецкая область стала первым регионом, который сдал готовый объект по проекту «Чистая вода». Тогда специалисты запустили в работу сети водоснабжения в Усманском районе. Максимальный объём коммунального строительства был достигнут в 2023 году. Благодаря федеральным, а также областным средствам в регионе проложили 88,24 километра сетей водоснабжения и 21,15 километра сетей водоотведения.

Больше всего труб в прошлом году проложили в селах Липецкого района, где на Косырёвку и Кулешовку пришлось в общей сложности порядка 25 километров новых водопроводных сетей. Выполнить такой объём на год раньше изначально запланированного срока удалось благодаря получению регионом опережающего финансирования по федеральному проекту «Жильё». В рамках этого же проекта трубы водоснабжения и водоотведения проложили в Ельце, Усмани, Липецке, Лебедяни, а также в сёлах Грязинского, Добровского и Лебедянского районов. Сети появились на улицах, где сейчас ведётся активное жилищное строительство и расположены участки, выделенные в рамках господдержки многодетным семьям. В целом, только за прошлый год доступ к центральному водоснабжению получили более 10 тысяч жителей этих населённых пунктов.

«Обновление коммунальной инфраструктуры актуально для многих муниципалитетов региона. Мы стараемся сделать максимум в рамках всех программ, в которых участвует наша область», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.