Почти 400 сёл Липецкой области получат высокоскоростной интернет до 2030 года

Жители 397 сельских населённых пунктов Липецкой области будут обеспечены стабильным мобильным интернетом. Регион вошёл в масштабную федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, которая должна быть реализована в ближайшие шесть лет.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило новый перечень населённых пунктов, где до 2030 года должны быть установлены базовые станции мобильной связи (2G/4G). В этот общероссийский список, включающий более 23 тысяч сёл и деревень, вошли села Липецкой области.

Это решение станет логичным продолжением масштабной работы, которая уже ведётся в области с 2020 года. Параллельно с развитием мобильной связи регион активно строит волоконно-оптические линии (технология GPON), которые приходят в самые отдалённые сёла. Благодаря этому жители получают доступ не только к социальным услугам и онлайн-образованию, но и к возможности удалённой работы, что особенно важно для развития сельских территорий.

За последние пять лет высокоскоростной интернет по оптоволокну уже пришёл более чем в 450 сельских населённых пунктов. Липецкая область является единственным регионом в стране, где во всех сёлах с населением свыше 250 человек волоконно-оптические сети проложены вдоль всех улиц.

«Подключение почти 400 сёл к интернету — это не просто техническая задача. Это вопрос качества жизни, открывающий для жителей отдалённых населенных пунктов доступ к современной медицине, образованию, государственным услугам и новым возможностям для бизнеса. Мы планомерно выполняем задачу по устранению цифрового неравенства, и включение новых сел в федеральную программу — важный этап на этом пути. К 2030 году каждый житель Липецкой области, независимо от места проживания, должен иметь равные цифровые возможности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.