Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня. Более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять почти 46 тысяч юных липчан, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня говорилось на заседании комиссии по летнему отдыху.

В июне в регионе планируют открыть 14 загородных и 360 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 47 палаточных лагерей. Эта форма отдыха популярна у подростков. Во время летней оздоровительной кампании в «Прометее» смогут оздоровиться более 2 тысяч детей.

В Липецкой области появятся быстровозводимые конструкции для летнего отдыха детей. Два современных корпуса появятся на базе детского лагеря «Березка», что позволит увеличить пропускную способность. Быстровозводимые модули изготовлены из современных материалов по всем санитарным и пожарным нормам. Домики оборудуют всем необходимым для комфортного проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Территорию вокруг благоустроят. Для возведения объектов регион получил 36 млн рублей из федерального бюджета.

На базе лагеря «Звёздный» проведут профильную смену правоохранительной направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. Также Липецкая область организует отдых детей из подшефного Володарского района ДНР и Белгородской области. «Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важное направлений деятельности власти», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

В лагере «Олимп» созданы комфортные условия к для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что позволит провести инклюзивные смены. Традиционно в организациях отдыха и оздоровления детей проводятся профориентационные смены различной направленности. В этом году такие смены также планируются в загородных оздоровительных лагерях.

Кроме этого, ребята отдохнут в кластере загородных лагерей «Липецкие каникулы», который был открыт в 2022 году. В него вошли три детских загородных учреждения: «Чайка», «Ёлочка» и «Орлёнок», которые объединены одной территорией и развитой инфраструктурой. На общем участке кластера установлен веревочный городок с тремя уровнями сложности, в распоряжении детей также есть зона для лазертага. Кроме того, на территории кластера работает крытый каток и бассейн.

Продолжает действовать региональная мера поддержки: возмещение части затрат родительской платы за путёвку в лагерь из средств регионального бюджета в размере 50% от средней стоимости путевки, установленной региональным управлением потребительского рынка и ценовой политики (17 004,5 рублей).

Оздоровительная кампания по-прежнему носит социальный характер. В приоритетном порядке в загородных лагерях отдохнут дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется безопасности детского отдыха, включая антитеррористическую защищённость. Организовано взаимодействие с полицией и органами МЧС по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций.