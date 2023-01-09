Сфера здравоохранения Липецкой области в ближайшие три года пополнится несколькими десятками новых медицинских учреждений. С 2023-го по 2025 год в регионе запланировано строительство 41 фельдшерско-акушерского пункта и шести отделений общей врачебной практики.

Только в наступившем году в районах должны открыться 13 мини-поликлинк: 11 ФАПов и два отделения общей врачебной практики. Завершится строительство стационарно-поликлинического корпуса в райцентре Доброе. Крупные проекты будут запущены в Липецке. Начнётся возведение хирургического корпуса Областной детской больницы и поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Елецкий.

Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за три года в области реконструируют и капитально отремонтируют 19 объектов здравоохранения, закупят 302 единицы медицинского оборудования и 73 автомобиля для обслуживания медработниками выездов и доставки лекарств в отдалённые районы.

«Липецкая медицина значительно изменилась за последние несколько лет. Мы отремонтировали десятки медучреждений, строим новые больницы и поликлиники, оснащаем их современной медтехникой. Планы на ближайшие годы большие, приложим все необходимые усилия для их реализации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.