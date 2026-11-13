Почти 500 липчан с нарушением зрения получили технические средства реабилитации от СФР в 2026 году

Отделение СФР по Липецкой области в 2026 году обеспечило 488 липчан с нарушением зрения техническими средствами реабилитации (ТСР) на сумму 60 млн рублей. Всего выдано свыше 1500 изделий. Это белые тактильные и опорные трости, специальные устройства для чтения «говорящих книг», электронные ручные и стационарные видеоувеличители, лупы, брайлевские дисплеи, «говорящие» термометры и тонометры, адаптированные телевизоры и телефонные устройства, электронные средства ориентации.

ТСР получают в натуральном виде и по электронным сертификатам. В обоих случаях нужно подать заявление на портале Госуслуг, в клиентских службах регионального Соцфонда или МФЦ. Для участников СВО с инвалидностью по зрению необходимые ТСР оформляются в беззаявительном порядке.

«Липчане с инвалидностью имеют право на множество льгот, подробнее о которых можно узнать в органах соцзащиты и отделениях СФР. Список мер поддержки постоянно обновляется и дополняется. Об этом официально сообщают по многочисленным каналам, включая информирование через СМИ и Госуслуги», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также СФР предоставляет незрячим гражданам собак-поводырей. Региональный Соцфонд обеспечил такими собаками 12 липчан. Еще двое слабовидящих граждан сейчас проходят специальное обучение для взаимодействия с питомцем. На содержание собак липецкое ОСФР оформляет специальную выплату в размере 39951,15 руб. и электронный сертификат для приобретения корма на сумму 83900 руб.

Сегодня Соцфонд запускает специальный сайт «Росинка. Путь к человеку» с видеозаписями обо всех этапах подготовки собак-проводников и историями незрячих людей, которые обрели четвероногих помощников. Также на ресурсе можно узнать о мерах поддержки людей с инвалидностью по зрению.