Пенсионеры, женщины в декрете, безработные граждане могут подать заявку на получение бесплатного сертификата на обучение. Для этого необходимо обратиться в центр занятости. Липецкая область – первая в стране внедрила новую форму поддержки граждан, которые хотят повысить свою квалификацию или получить новую профессию — образовательный сертификат. Документ расширяет возможности региональной программы «Рынок труда». По ней житель области мог также бесплатно пройти курсы переобучения, однако сроки ожидания старта программы могли растянуться на несколько месяцев из-за конкурсного отбора образовательный организаций.

Эту проблему решили образовательные сертификаты. Уже определены образовательные учреждения, их 14, которые прокачают навыки жителей региона. Граждане смогут выбрать одну из 128 программ. Направления разные: от электромеханика до графического дизайнера. Сроки обучения до 6 месяцев. Оно возможно как в очном формате, так и в дистанционном. Старт занятий спустя всего неделю после подачи заявки.

Уже выдано 49 образовательных сертификатов. На данный момент жители из 12 районов области начали обучение на базе ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» по образовательным программам: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «IT-технологии в бухгалтерском деле на основе «1С: Предприятие 8».

«Сегодня услуги центров занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что образовательные сертификаты заинтересуют липчан, откроют перед ними новые перспективы».

«Мы создаем все возможности для того, чтобы помочь нашим жителям обучиться навыкам, необходимым для успешного трудоустройства. В регионе почти 400 программ переобучения, в том числе, для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». Выбрать подходящее направление помогут карьерные консультанты центра занятости населения на основе профтестирования. По итогам которого нередко выявляются склонности к предпринимательской деятельности. Безработные граждане, решившие, открыть свое дело, получат субсидию от государства», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.